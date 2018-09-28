敬老愛心卡搭小黃 中市府：上路3天4千人次體驗

2018-09-28 14:52

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市敬老愛心卡搭計程車新措施，頗獲好評。市府交通局長王義川今日在議會指出，上路3天已有4000人次的長輩使用，未來將陸續加入在地車隊，也呼籲民眾下載台灣大車隊APP，點選「敬老愛心卡」功能直接預約叫車。

市議員張雅旻在市政總質詢，關心敬老愛心卡計程車服務，讚許市府以健康方式鼓勵長輩到戶外走動，充份發揮卡面的效能，並建議加強宣導長輩叫車的用法。另也關心合作車隊裝機速度及費用規劃，呼籲市府必須保障司機權益，讓服務品質不打折。

王義川答詢說，新措施上路3天，就有4000人次使用，使用情形熱絡。長輩只要撥打台灣大車隊專線55688，打通後直接按9、再按5，就有專人服務預約叫車；另外，也可下載台灣大車隊APP，點選「敬老愛心卡」功能直接預約叫車服務，非常便利。

考慮計程車隊有地域性，預計11月以後，在地車隊國通、飛狗、怡美、永隆、友愛、台中、中華、全民、天誠、大都會等，也將陸續加裝機器，全數裝設完成後，交通局會提供新增的車隊電話，讓長輩就近搭乘熟悉的在地車隊，提供更迅速、親切的服務。

王義川強調，市長林佳龍支持補助車隊裝機月租費及通信費，市府也將協助壓低刷卡機器廠商價錢，讓台中市約10家在地車隊均能獲得補助，減少新政令壓力，保障車隊權益，讓服務品質不打折。