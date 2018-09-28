保育熱帶雨林 信義區公所外牆出現美麗天堂鳥

2018-09-28 13:17

〔記者劉力仁／台北報導〕為了聲援印尼雨林，環保團體綠色和平與十多位全球藝術家共同發起「Wings of Paradise」（天使之翼）塗鴉展，希望喚醒民眾對於保護雨林的意識。藝術家ANO也在台北市信義區公所的外牆，畫出了美麗的天堂鳥。

綠色和平表示，根據最新發表《Final Countdown 印尼雨林最後倒數》報告指出，25個棕櫚油生產商過去3年破壞13萬公頃（近5個台北市大小）珍貴雨林及泥炭地，其中40%（約51600公頃）位於印尼西巴布亞。

滿身華美羽翼的天堂鳥（Birds of Paradise）位於印尼西巴布亞的雨林家園棲息地逐漸消失，綠色和平結合十多位全球藝術家推出的「Wings of Paradise」（天堂之翼）塗鴉展，這些藝術家在台灣、日本、荷蘭、法國、馬來西亞等國家，彩繪天堂鳥，希望喚起民眾關心此事。

彩繪信義區天堂鳥的藝術家ANO表示，印尼西巴布亞的雨林所破壞中，他的藝術創作傳達守護雨林的訊息。

綠色和平專案經理Kiki Taufik 指出，西巴布亞是生物多樣性繁盛的地方，雨林長久以來維持原始面貌。但棕櫚油企業正以驚人速度砍伐雨林。若我們袖手旁觀，西巴布亞將重蹈蘇門答臘、加里曼丹覆轍，大片森林破壞消失。