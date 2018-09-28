超標！南市準公共化托嬰中心、保母簽約率 皆逾8成

2018-09-28 13:39

〔記者洪瑞琴／台南報導〕行政院托育準公共化服務8月1日起上路，南市社會局積極與全市私立托嬰中心及職業保母進行準公共化簽約事宜，截至今（28）日，有55家托嬰中心及1035位保母完成簽約，托嬰中心簽約比例已達86%，保母簽約率也達81%，皆已超越當初設定最少7成目標，市府結合業者舉行簽約儀式，共同宣示「我們做到了」！

代理市長李孟諺表示，少子化現象可說是已成為「國安問題」，為積極配合推動生育政策，對於簽約托嬰中心專業人員的健檢費、保母專業責任險保費與健檢費提供補助，另每年還會為保母免費施打流感疫苗，市府以實際行動鼓勵托嬰中心及保母加入友善托育的行列。

南市社會局長劉淑惠表示，至7月底，台南市0至2歲人數有27211人，目前已有至少55家托嬰中心及1035位保母加入準公共化托育服務，是六都中跑最快的，預計能提供3950個未滿2歲的幼兒受托，幼兒家長每月至少可因此領取6000元的托育補助。

另外新制的育兒津貼補助條件放寬，對於育有未滿2歲幼兒自行在家照顧者，取消家長需一方未就業之限制，也受到家長熱烈的回應，目前已有2萬2600位家長向各區公所提出育兒津貼的申請，佔台南市未滿2歲幼兒數的83%。

社會局表示，南市0-2歲無論是領育兒津貼或是托育補助者，總受惠人數已從1萬4千人全面提高到逾2萬6千人，受補助人數涵蓋率也從52%提升到98%。

南市社會局表示，準公共化托育補助追溯期限原在下週日（9月30日）截止，衛福部已宣布，因當天是假日，因此受理期限展延到下週一（10月1日），呼籲有意願的保母與托嬰中心把握最後時間。

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