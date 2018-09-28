前衛小劇場鬼才 田啓元文物永存清大

清華圖書館為表現劇場主題，特將「瑪莉瑪蓮」的舞台擺設及排練場的日式窗格意象重現。（圖由清大提供）

2018-09-28 13:25

〔記者王駿杰／新竹報導〕「小劇場鬼才」田啓元以前衛藝術風格掀起一陣小劇場旋風，在1988年與詹慧玲等人創立「臨界點劇象錄劇團」，卻在32歲因病離世，10年短暫劇場生涯共執導、創作約35部劇作，如今詹慧玲決定捐出近萬件劇本手稿、書畫、演出資料等文物給清大展出，將成為國內第一所有系統地建檔、蒐藏小劇場文物的大學圖書館。

清華大學即日起至10月7日，於旺宏圖書館一樓展出「田啓元與臨界點劇象錄」，將有捐贈的多件珍貴小劇場文物。此展並於10月17日移至清華人社院圖書館，展出至10月31日。清華圖書館館長林文源表示，未來還將陸續蒐藏其他劇團文物。

清大指出，圖書館為重現田啓元「田氏魅惑」的劇場張力，將著名的二女戲「瑪莉瑪蓮」的經典舞台設計「一桌二椅」及斑馬地毯搬到展場，另外還有讓團員和觀眾記憶深刻的「民樂街68號」排練場上的日式窗格及雕花鐵欄，也以意象式設計重現在展場中。

清大表示，田啓元是台灣第一位被公開真實身分的愛滋感染者，在同性戀和愛滋仍然為社會禁忌的年代裡，他將歧視與壓迫轉化爆發為強烈的戲劇創作能量。

田啓元去世後，詹慧玲和團員整理、保存他的遺物，隨著劇團持續運作到最後劇團熄燈，龐大的檔案文件隨著她和團員們一起漂移、搬家，這次詹慧玲與團員共捐贈64份劇本手稿與檔案、1千份文宣品與剪報、360件影音資料及近8千張的圖片及劇照，供清華大學圖書館收藏。