新北祭孔大典 26道祭儀莊嚴隆重

新北市政府在板橋大觀書社舉辦祭孔大典。（記者何玉華攝）

2018-09-28 12:24

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府今（28）日在市定古蹟「大觀書社」舉行祭孔大典，由市長朱立倫擔任主祭，程遵循古禮，現場氣氛隆重莊嚴，現場還準備500顆壽桃、20斤沙琪瑪造型牛象徵智慧牛毛，會後贈送給觀禮的學子及民眾。

民政局長江俊霆表示，大觀書社於清同治2年（西元1863年）設立，是現今板橋國小的前身，最早是板橋林家為平息漳泉械鬥所建，一開始稱為「大觀學社」，同治12年改為「大觀義學」，對當地啟蒙教育有重要貢獻。

祭孔大典由朱立倫擔任主祭，民政局長及板橋地方仕紳擔任陪祭，板橋國小教師擔任禮生，全程遵照古禮，在莊嚴肅穆的鐘鼓樂聲中依序進行啟扉、迎神、進饌、三獻禮、恭讀祝文、飲福受胙、撤饌、送神、望燎、闔扉、以及撤班等26道祭典儀式。

大觀書社總幹事鄭義鈴指出，由於新北市沒有孔廟，為表達對孔子的尊敬與感念，民國52年向台北市孔廟分來至聖先師孔子神位，並固定在每年9月28日孔子誕辰舉行釋奠典禮。

鄭義鈴說，過去祭孔大典上會拔牛羊太牢身上的毛回家以增長智慧，或將獻祭的牛毛血灑在土中，滋養土地，表示豐收，並有潔淨之意。近年則因應時代潮流，多改為素太牢，大觀書社也改用沙琪瑪疊成的造型牛，象徵「智慧高升」，在祭孔典禮結束後分享孔子的祝福，讓民眾吃平安並增長智慧、學業昌進。

另外，板橋郵政總局連續10年提供大觀幼兒園小朋友教師感謝卡片，200多位小朋友在卡片上以彩繪、注音一字字寫下對老師的感謝，童言童語的祝福及滿佈愛心的圖案掛滿大觀書社門口。