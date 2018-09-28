台南孔廟「御匾」高高掛 下一位佔大位會是誰？

總統蔡英文贈匾「德侔道昌」（記者洪瑞琴攝）

2018-09-28 11:39

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「全台首學」台南孔廟是台灣第1座官建孔廟，地位之崇高，擁有清治時期皇帝至民國以來歷任總統的最多贈匾，除了8面清代皇帝古匾下架移至鄭成功文物館，將於明天（29）日起展覽1年之外，目前大成殿還高懸7面歷屆總統贈匾，下一位掛「御匾」佔大位的會是誰？

歷屆總統贈匾，包括蔣介石「有教無類」、嚴家淦「萬世師表」、蔣經國「道貫古今」、李登輝「德配天地」、陳水扁「中和位育」、馬英九「聖德化育」，以及現任總統蔡英文的「德侔道昌」。

從清代皇帝至民國以來歷屆國家元首都會循慣例賜匾孔廟，以表彰讚美孔子有教無類，大成殿中間樑柱掛古代御匾既定位置，加上兩側高懸歷屆總統贈匾，已經有15面，多到似乎空間快不夠放，下一位新任總統「朕送的」要掛哪兒？也成了今日祭孔典禮會場外的八卦話題。

台南市孔廟文化基金會表示，以前古代掛匾可能依朝代及匾額大小依序排掛，對於未來新任總統贈匾，基金會已研議定調，原則上大門入口左側，依民間禮俗「左為龍邊」，屬於「大邊」位置，以懸掛新任總統匾額為主，因此未來若有新任總統產生，馬英九的「聖德化育」將移至大門內嚴家淦「萬世師表」的這一側上方，空出的位子則由蔡英文「德侔道昌」移過去，依序遞補排掛，不致於空間不夠。

資深導覽解說員李清山表示，除了清代皇帝御匾精彩可看，有趣的是蔣介石的匾額對面，掛的就是嚴家淦的匾額，蔣經國的匾額對面，就是李登輝的匾額，恰巧對應當時蔣家父子政權都是由「副總統」來繼承接補總統職位的政治時空背景，值得細細尋味。

前總統馬英九贈匾「聖德化育」。（記者洪瑞琴攝）

前總統蔣介石贈匾「有教無類」。（記者洪瑞琴攝）