屏東祭孔國際化 20國外籍生親身體驗

中正國中學生擔任佾生。（圖由屏東縣政府提供）

2018-09-28 11:23

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣各界今天（28日）上午於屏東書院紀念孔子2568週年誕辰，由縣長潘孟安率各界代表，以古制禮儀向至聖先師行三獻禮，儀式隆重莊嚴。今年有62位來自美、俄、德、法、泰、韓等20個不同國家的外籍交換學生親身到場體驗。

今年祭孔由縣長潘孟安擔任正獻官、縣府秘書長邱黃肇崇及各界推薦代表，枋寮高中陳志偉校長、公正國中陳朝賢校長、屏東縣立東港高中郝靜宜校長、屏東縣補教協會吳明泰理事長、高樹綠地合作社郭智偉理事主席、飛夢林家園羅汶欣院長、內埔國中送銘池校長等人擔任分獻官；高泰國中孫訢益校長、屏東玉皇宮尤聰敏主任委員、國際扶輪社3510地區李德安總監等人擔任陪祭官；中正國中師生百餘人擔任樂生、歌生、佾生。

釋奠典禮首先擊晉鼓鏞鐘三回展開序幕，接著依樂生、歌生、佾生、糾儀官、陪祭官、分獻官、正獻官的順序就位後，再依照啟扉、迎神、進饌、上香、行初及初分獻禮、恭讀祝文、行鞠躬禮、行亞獻禮及亞分獻禮、行終獻禮及終分獻禮、行撤饌禮、送神、捧祝帛詣燎所、望燎、復位、闔扉撤班、禮成等儀節進行。

祭孔典禮除儀節依古禮外，所有參與祭典者著禮服，場面壯觀隆重，從祭典中可以了解到古代祭孔盛況及體會出古代尊師重道的風氣。為求家中學子考運、求學順利，現場也準備紀念品及智慧糕分送觀禮民眾，氣氛十分熱烈。