《本草綱目》藥方 驚見草鞋催生決定生男生女

2018-09-28 11:57

〔記者吳亮儀／台北報導〕破草鞋也能入藥？台北醫學大學大數據科技管理研究所助理教授洪暉鈞帶研究團隊整理《本草綱目》並將內容分門別類並電子化、方便搜尋，但也意外發現許多現在難以想像的藥方。

研究團隊先整理《本草綱目》的目錄、標題、譯名、部位、主治、氣味等複方結構化指標，還用大數據找出寒熱溫涼等4性、辛甘酸苦鹹等5味，只要滑鼠一點就能輕鬆找到相關的內容。

洪暉鈞說，團隊在整理過程中也發現奇特的藥方，例如屬於服器部首的麻鞋、草鞋、布、衣帶、絹、紙、頭巾和尿桶等，以草鞋為例，它的複方對應症狀是產婦催生，「路旁破草鞋一隻，洗淨燒灰，酒服二錢，如得左足生男、右足生女，覆者兒死」，洪暉鈞笑說，這有看沒有懂。

今年是明代醫藥專家李時珍誕生的500週年，共190萬字、載藥1892種、方劑1萬1096首，是中國最重要的中藥典籍之一。

洪暉鈞解釋，這操作平台連接資料庫，會以完整的方塊圖呈現，可用部首或藥性等分類來搜尋，只要用滑鼠點擊就能看到裡面完整內容，可做為學者研究或教學使用。

洪暉鈞說，花了5個多月整理後，他反而認為李時珍不像醫師或醫藥專家，反而像是史學家或博物家，因為他當時把不同資料蒐集並分類，因此寫下這本類似字典的鉅著，因此他們做出這電子字典也算是向李時珍致敬。