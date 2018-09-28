高雄祭孔大典重頭戲 拔智慧毛、過蔥門

2018-09-28 11:00

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市府今天上午舉辦孔子2568週年誕辰釋奠典禮，由左營舊城國小學童擔任八佾舞生、鼎金國中學生擔任麾生、樂生及歌生，左營高中學生擔任祭典通贊、亞贊、禮生，將近250位師生組成的儀禮隊伍，現場家長帶領孩童觀禮，期傳承中華文化，發揚尊師重道的重要性與精神。

位於高雄市蓮池潭畔的左營孔子廟，前身為康熙25年（1686年）由鳳山縣首任知縣楊芳聲所創建，舊址位於左營區蓮潭路上的舊城國小內，現僅存清代鳳山縣舊城孔子廟崇聖祠及古碑林，極富文資保存價值。

現左營孔子廟是1976年新修建，建築仿宋代山東曲阜孔廟配置格局而成，大成殿以北京太和殿建制為主。1979年7月1日高雄市升格為直轄市後，隔年開始舉辦升格後的首屆祭孔釋奠典禮，至今已38屆，參與的舊城國小師生，從首屆參與擔任八佾舞生至今，幾乎年年參與祭孔盛事。

釋奠典禮在鐘鼓樂聲中，舉行啟扉、迎神、進饌、上香、獻帛、獻爵、獻花、飲褔、受胙及送神等儀節，並於儀式結束後舉辦「拔智慧毛」、「過蔥門」、「發送智慧糕」等活動，讓參加民眾拔取象徵智慧之牛毛的毛筆，穿過象徵聰慧之門的「聰（蔥）門」，最後領取智慧糕，讓學子滿腹墨水，才華洋溢，為學子加油打氣。