推動軌道產業國產化 台鐵再釋百億商機

2018-09-28 10:50

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵局繼今年5月18日於富岡車輛基地，舉辦軌道商源說明會後，未來配合政府推動前瞻軌道基礎建設計畫，還有多項案子可持續釋出約174億元商機，包含車輛、號誌通訊、供電、軌道等基礎建設工程及維修零組件採購需求等。台鐵局表示，預期這些計畫完成後，國產化比率可由35%提升至50%。

台鐵局於富岡基地盤點未來10年軌道商機中，鐵路行車6年安全提升計畫項下，各型養路機具更新、電車線維修車及平交道障礙物自動偵測系統，列車設備優化、改造、更新及機廠委外維修等，都已在執行中，釋出工程建設及維修零組件採購商機約116億元。其中「EMU500型電聯車電機系統更新」、「車廂服務設施更新優化」，及「親子車廂改造」、「車廂無階化改善」等工程，均由國內廠商得標承作。

未來配合前瞻計畫，還有「台鐵電務智慧化提升計畫」、「台鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程計畫」、「票務系統整合再造計畫」等，以及新購「車站售票機及驗票閘門」、「軌道彈性基鈑」、「供電系統設備更新」，「高雄機廠遷建建設計畫」及「車輛檢修委外」等案，可釋出約174億元商機，國內廠商有意願都可投標參與。

另外，為加速推動軌道產業國產化，台鐵局正與中科院、工研院洽商，進行軌道系統零組件研究開發案，期望提升國內業者自製生產技術能力。