綺綺恐龍貼圖免費下載？ 竟是詐騙集團騙個資

患有複雜先天心臟病的10歲女童「綺綺」，經過多次手術後仍不治，抵抗病魔的故事動人，許多人購買她生前最後創作的恐龍Line貼圖，隨即衝上銷售排行榜首位。（左圖擷取自LINE；右圖擷取自施景中醫師臉書）

2018-09-28 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕患有複雜先天心臟病的10歲女童「綺綺」，經歷過多次手術後仍不治，抵抗病魔的故事動人，許多人被感動，購買她生前最後創作的恐龍LINE貼圖，隨即衝上銷售排行榜首位，但卻有不肖詐騙集團利用民眾愛心，在LINE群組廣發宣稱是免費貼圖的連結，其實是在詐騙民眾個資，許多網友得知後痛罵詐騙集團沒良心。

綺綺生前想當考古學家，最愛恐龍、也愛畫恐龍，5歲動第二次心臟手術時，綺綺雖然害怕，仍承諾「媽媽，我一定可以的，我會像恐龍一樣勇敢」。家人後來替她做成LINE貼圖，收入將捐給兒童心臟病基金會。

台大婦產科醫師施景中說，貼圖上架短短不到1天，分配金額已到達600多萬日圓（約新台幣162萬），超過當時他預估的收益200倍以上，依照綺綺爸媽願望，金額將全數捐給兒童心臟病基金會。

綜合媒體報導，綺綺的LINE貼圖才上架不到1天，就被不肖詐騙集團盯上，開設「綺綺的恐龍綺想世界」的LINE@帳號，宣稱貼圖能夠免費領取，並只要透過連結就能免費下載，並希望將此訊息分享給朋友，但其實都是在詐騙民眾個資。