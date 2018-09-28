長智慧哦！台南孔廟祭孔典禮後拔牛毛

外籍生拔智慧毛體驗異國文化。（記者洪瑞琴攝）

2018-09-28 07:20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕秋祭大成至聖先師孔子誕辰2568周年釋奠典禮，今（28）日清晨5點在全台首學台南孔廟隆重舉行，台南祭孔是全國祭孔大典中，唯一仍遵循古禮，以真牛、真豬、真羊三牲獻祭，並保有拔智慧毛的傳統，吸引國內外各地遊客前來觀禮。

儀式結束後，重頭戲拔智慧毛活動，禮生、遊客及家長帶著孩子們依序進入大成殿拔取智慧毛，祈求增長智慧、求學之路順利。

扶輪社3位交換外籍生也在老師帶領下來體驗異國文化，對拔智慧毛這項傳統習俗感到新鮮有趣，不過也說拔牛毛時「有些怕怕的」。

祭典從清晨微光、在鼖鼓108聲中順利展開，代理市長李孟諺擔任正獻官，帶領教育界教師代表等嘉賓，依照古禮執行迎神禮、初獻禮、分獻禮、亞獻禮、撤饌禮、送神禮等38道儀式，並由忠義國小學生手執單羽，演出六佾舞，場面莊嚴隆重。

李孟諺表示，至聖先師孔子誕辰秋祭釋奠典禮是南市文教界一大盛事，深具歷史、文化傳承的內涵，象徵國人慎終追遠及貫徹儒家文化精神的意義。

文廟管理委員會表示，在全台各地孔子廟改良釋奠禮的同時，台南孔廟仍堅守340多年的傳承，維持春、秋二祭的釋奠儀式。春祭時間通常於清晨6時舉行，而秋祭則在清晨5時舉行。在釋奠典禮前，先在崇聖祠舉行祭祀孔子五代祖先儀式，表達對先聖先賢飲水思源的感念及弘揚儒家文化。