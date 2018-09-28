09/28 各報重點新聞一覽

2018-09-28 06:24

自由時報

臉書助台培訓5萬人才

臉書（Facebook）全球副總裁暨亞太區總裁唐立洋（Dan Neary）昨天與總統蔡英文會面，並在臉書活動「Made by Taiwan」宣布與台灣的新合作案，將自明年啟動橫跨三大面向、九大領域方案。他強調，到二○二○年將可協助一千五百家台灣產業領袖與矽谷企業交流、培育一萬五千家中小企業拓展海外市場，以及培訓超過五萬名數位人才。

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控中國干預選舉// 川普：習近平可能不再是朋友

廿六日乃美國總統川普自二○一七年一月入主白宮以來，首度以總統身分在聯合國安全理事會主持會議，儘管會議主題為核子擴散，他仍岔開話題指控中國為報復他採取強硬的貿易政策，而企圖干預十一月舉行的美國期中選舉，對他領導的美國政府不利。對此，中國外交部長王毅當場反駁，指稱中國「現在和將來都不會干涉任何國家內政」。中國外交部發言人耿爽也指稱，川普的說法「純屬牽強附會、子虛烏有」。

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最年輕師鐸獎得主// 熱血師為訓練學生 新婚差點離婚

「我真的很愛、也很認真教學，教到快被離婚了！」今年最年輕的師鐸獎得主是年僅三十二歲、台北市木柵高工老師楊弘意，為引領學生學好技能，他一天花十八小時在學校，結婚一年多，上班族妻子就提過四次離婚，但妻子昨仍貼心陪他出席領獎。

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蘋果日報

費玉清 明年封麥

「今晚又讓您破費了！」63歲金嗓歌王費玉清演唱會慣用的幽默開場白，將成絕響。費玉清昨以親筆信宣布，明年在北、高雙蛋5場個唱告別巡演結束後，將退出演藝圈。孝順的他道出引退主因：「父母親都去世後，我頓失了人生的歸屬，沒有了他們的關注與分享，絢麗的舞台讓我感到孤獨。」他在台5場演出估進帳3千萬元，而縱橫歌壇46載，大小演出破千，演藝收入達10億元，退休生活無虞。

擴大投資台灣 助中小企海外發光 fb豪語 培訓台5萬人才

國際科技大廠臉書（facebook）昨在台舉行「Made by Taiwan」活動，臉書全球副總裁暨亞太區總裁唐立洋（Dan Neary）和總統蔡英文同台，宣布將協助台灣拼經濟、拼科技、拼人才，預計在2020年前協助1500家台灣產業領袖與矽谷企業交流，幫助1萬5000家中小企業拓展海外業務，培訓超過5萬名台灣數位人才。

聯合報

與習近平不再是朋友？川普指控大陸干預期中選舉

美中貿易戰引發雙邊緊張層面擴大，美國總統川普美東時間廿六日在聯合國安全理事會指出，中國大陸企圖干預美國十一月的期中選舉，因為他是第一位在貿易上挑戰中方的美國總統，所以中方不希望他贏。大陸國務委員兼外交部長王毅回應，中國歷來堅持不干涉內政原則，這是中國的外交傳統，也得到國際社會的普遍讚譽。

「自己的監護人自己選」民法新增意定監護 政院拍板

台灣進入高齡社會，衍生許多失智症患者的監護及財產管理爭議。行政院會昨天通過民法修正草案，在現有「法定監護」之外，增訂「意定監護」制度，在本人意識清楚時，就可約定信賴的人擔任監護人，一旦失智或無法自主表達時，由自己屬意者任監護人，在現行法院選任監護人外，增加新選擇。

中國時報

政院拍板 違法陸資最高罰2500萬

行政院昨通過《兩岸人民關係條例》第93條之1修正草案。陸委會副主委李麗珍說，待立法院完成修法後，陸資未經許可來台投資罰鍰將由現行新台幣12萬元以上60萬元以下，修正為新台幣5萬元以上2500萬元以下，並得按次處罰至改正為止。這項修正草案為政院列為立院本會期最優先修法的「國安五法」之一。

睡前滑手機8分鐘 就會晚睡1小時

睡前滑手機不僅傷眼，還會讓你睡不著！台大研究發現，睡前滑手機8分鐘，會讓人晚睡1小時，主要因為手機有長波的藍光，會活化全身的交感神經系統，造成心跳加速、血壓升高及出汗，結果愈滑精神愈好，更難入睡。