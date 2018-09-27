823大雨後 墾丁竟沖出塵封數千年滿月蛤化石

千年滿月蛤貝類也被大雨沖出，重見天日。（記者陳彥廷攝）

2018-09-27 23:31

〔記者陳彥廷／屏東報導〕8月23日及其後不斷的大雨，除造成恆春半島多處土石流，其中台26線石牛溪路段邊坡土石鬆動，經過公路總局養護單位為維護用路安全緊急進行搶修刷坡工程，卻竟也沖出塵封數千年的「滿月蛤」貝類化石，墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）表示，將要求養護單位整理後，將珊瑚礁及滿月蛤送至存放地點。

該工程因大面積挖掘，日前因「潭美」颱風進逼，引來恐發生第2次土石流的擔憂，不過，該處深埋許多滿月蛤貝類，加上開挖的珊瑚礁理應回國家公園內存放，公路總局三工處今天和保安林地地主林管處及墾管處現勘，當地開挖的土石旁就能輕鬆見到滿月蛤貝類甚至墾丁遺址當作刀具的貝刮器遺跡，引發議論。

台中自然科學博物館專家指出，滿月蛤貝類生存在珊瑚礁間的沙地，會為「還原環境」（缺氧環境）而挖沙下潛，若受沉積物遮蓋，經抬升後就逐漸成為化石，石牛溪附近是恆春半島最新抬升的區域，不過仍至少有6千年以上歷史，滿月蛤貝類隨珊瑚礁約抬升後就深埋山中，因開挖重見天日，建議主管機關應趁此機會蒐集，作為自然史研究或環境教育的教材。

墾管處遊客中心就有滿月蛤的貝類化石展示，當地拾得的滿月蛤，扇貝最寬處逾10公分、高7公分，體積碩大，墾管處處長劉培東表示，養護單位雖是為緊急搶災開挖，但貝類、珊瑚礁具環境教育價值，將請三工處整理其開挖後的產物，將珊瑚礁等運回指定地點存放。

千年滿月蛤貝類被大雨沖出，重見天日。（記者陳彥廷攝）

千年滿月蛤貝類也被大雨沖出，重見天日。（記者陳彥廷攝）

千年滿月蛤貝類也被大雨沖出，重見天日。（記者陳彥廷攝）

千年滿月蛤貝類也被大雨沖出，重見天日。（記者陳彥廷攝）