東港迎王無縫接軌台灣燈會？海產街將設迎王牌樓

東港燈區東北側將打造東港迎王特色牌樓。（記者陳彥廷攝）

2018-09-27 22:51

［記者陳彥廷／屏東報導］3年1科的東港迎王平安祭典將於今年10月28日熱鬧展開，最近東隆宮向東港鎮公所認養光復及成功路口東北側的中央安全島，要打造紅色牌樓，下方還會懸掛高達3公尺的燈籠，東隆宮表示，該路口是迎王隊伍重要路口，將打造迎王特色結合燈會的牌樓。

位列國家重要民俗文化資產的東港迎王平安祭典，是東港人最為期待的地方民俗盛事，下個月底將在請水後盛大舉辦，屆時的東港堪稱不夜城，主辦的東隆宮在本科年為百年傳統帶入許多新意，東港光復、成功路口今天打下牌樓基樁，預計十月初，高6公尺、下方懸掛大型燈籠的牌樓就會落成。

東港鎮光復路目前亦被規劃為台灣燈會的燈區之1，與大鵬灣分踞鎮的南、北兩頭，而目前東港街頭已掛上象徵東港七個角頭轎班燈籠，迎王將到來的氣氛濃厚，張燈結綵除推抬迎王氣氛，也成明年台灣燈會的另類暖身，而東隆宮本科力求突破，讓承襲古禮百年的傳統祭儀出現新突破，雖然鎮公所僅同意至迎王結束後的十一月底，但若配合燈會，不少人看好能不斷延續成為東港的新地標。

成功、光復路口是王船遶境時必經處，東隆宮認為該路口堪稱東港鎮內的門面及地標，更是遶境熱點，日前發文向東港鎮公所欲認養該路口東北側的中央大型安全島空間打造牌樓，還會放上代表東隆宮「班頭」及七角頭轎班的「魯笠」特色公仔（魯笠將），盼成新的地標。

「命名為東津東隆亭！」東隆宮董事長伍水源表示，為讓本科迎王更有特色，整個牌樓由迎王大總理許振生贊助近百萬元後建造，並由東隆宮向鎮公所認養該塊區域後搭設特色牌樓，命名沿用東港古時雅稱「東津」，牌樓高約6公尺、寬7公尺，下方將懸掛高3公尺、寬2公尺的大型東港迎王特色燈籠。

伍水源說，台灣燈會時，迎王雖已結束，但東港迎王的燈籠，與燈會不謀而合，盼無縫接軌成為光復、成功路口以西的燈區起點，讓全國民眾來到東港時能透過牌樓，更加認識、了解這個傳承古禮的東港特色民俗信仰，不僅為迎王增添特色，更為首度來到屏東的燈會暖身，推廣在地獨特民俗文化。