網路謠言連議員都受騙 台中近年溫室氣體排放量降18.9％

2018-09-27 23:03

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨市議員劉士州今日拿出網傳「民進黨反核的下場，勇得排碳全球第一」的圖表，指稱2017年台中火力發電廠排碳量全球最高；對此，市府澄清，經查該圖是引用2007年Nature期刊發表資料，並非市長林佳龍任內的資料；而溫室氣體排放量已從2013年4051萬公噸降至2016年3286萬公噸，降幅達18.9%。

劉士州今日市政總質詢時，關心空污議題，拿出網傳「民進黨反核的下場，勇得排碳全球第一」的圖表，指稱2017年台中火力發電廠排碳量全球最高，並要求市長林佳龍回應；林佳龍馬上澄清，此為2007年的資料，籲請議員不要被網路謠言騙了。

環保局補充說明，經查該圖是引用2007年Nature期刊發表資料，並非市長林佳龍任內的資料，林佳龍上任後，即透過「台中市發展低碳城市自治條例」法制規範及教育推廣，以低碳環境教育、低碳生活、低碳產業、低碳生態及低碳交通等五大面向著手，構築低碳城市。

台中市溫室氣體排放量已從2013年的4051萬公噸逐年下降，至2016年已達3286萬公噸，降幅達18.9%，減碳成效相當顯著；而未來中火1年最多僅能使用1600萬噸生煤，若以實際減少300萬噸生煤使用量，推估約可減少726萬噸的二氧化碳排放。

環保局強調，中火在發電過程中，所導致溫室氣體排放量與用電需求量成正相關，因此除了源頭的管制及防制設備改善外，仍有賴用電民眾共同節約用電、響應節能減碳，才能降低因電廠發電所產生的排碳量。