甜笑電死人！正妹女警像學生妹 網友暴動：麻煩過肩摔

這名台中市警局女警讓網友暴動，學生妹的氣質外表讓網友目不轉睛。（記者楊政郡翻攝）

2018-09-27 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕台灣警界人才輩出！昨（26）日1名桃園市政府警察局交通隊女警引起網友騷動，今（28）日又一名台中市警局女警讓網友暴動，學生妹的氣質外表令網友目不轉睛，但有網友發現她已婚直呼「捶心肝」，還有人提到「這位比昨天那位漂亮」。

網友將照片上傳至臉書社團「爆廢公社」，一名亮麗大眼、飄逸長髮、身材纖細，對著鏡頭露出甜蜜燦笑，穿著整齊服裝的女警，她還有多張各式打扮的照片，包括短裙夏日風、清新學生妹風，以及簡便運動風等不同樣貌，但都令網友為之瘋狂。

這名女警其實是現年27歲的台中市員警楊舒婷，擁有174公分的「麻豆」身高，她原先就是模特兒出身，在2016年透過警察特考班進入警界，今年初分發至台中市三分局勤工所進行實務訓練階段，根據《民視新聞台》報導，帶領楊值勤的前輩說，民眾看見楊「事情都會問得比較久」。

許多網友看到照片後，紛紛留言說，「看不出來是女警」、「是準備出2019桌曆的感覺嗎」、「犯罪率會增高」、「我明天就去台中告他，他搶走了我的心」、「逼我襲警」、「我要去幹警察了」、「揪團犯罪了啊」、「麻煩過肩摔」。