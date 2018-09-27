日月潭首發夜航 近距離賞花火超震撼

日月潭夜航起跑，營運的船艇也以光雕點綴，為潭區夜色增添光彩。（記者劉濱銓攝）

2018-09-27 22:00

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭繼去年復辦夜航後，今年續辦並於今晚首發試航，配合文武廟施放煙火，讓遊客近距離體驗花火的震撼感受，今參與試航的遊客，都對絢爛煙火稱讚不已，今年夜航則從即起至11月18日止。

日管處表示，今年夜航主要以預約包船為主，除機關團體或民眾可以揪團體驗，散客則可利用花火節期間，從10月20日至11月18日，連續5個週六晚上有施放煙火的期間，搭乘加開水社往返伊達邵的對開航班，時段從晚間6點半到9點半，每整點開船，航程20分鐘，每人票價400元。

今體驗夜航與花火的遊客說，潭區晚間相當涼爽，岸邊則有飯店與商圈的燈光點綴，夜景相當不錯，尤其在潭中央近距離欣賞煙火，不僅花火聲響超震撼，絢爛的火樹銀花近得彷彿伸手可及，不僅迷人，也很值回票價。

日月潭遊艇公會表示，包船價格第1小時為1萬2000元，第2小時加收6000元；餐飲夜航行程則有茶點船、BBQ船，以及自助餐船，價格為2萬4000至3萬6000元，可供機關團體包船，散客若要參加包船，除可向潭區飯店、民宿業者洽詢，也能電洽公會0975130188或0911753735詢問，將會協助媒合出船。

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