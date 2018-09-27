離國小好近！竹北電子遊戲場申設案 家長醞釀跨校連署陳情

光明國小家長會和新竹縣各級學校家長協會正醞釀發起跨校連署陳情，希望新竹縣政府未來不要核准竹北電子遊戲場申設營業，以維護優質的生活環境。（記者廖雪茹攝）

2018-09-27 22:35

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府同意竹北市一家業者，在10家行政管制範圍內依法申請設立電子遊戲場，消息曝光後引發熱議。場址附近的光明國小家長會和新竹縣各級學校家長協會正醞釀發起跨校連署陳情，希望縣府不要核准此案營業，提早協調業者改做其他用途，以維護優質的生活環境。

縣府國際產業發展處長陳偉志說，倘若業者在符合相關法令下正式申請設立電子遊戲場，縣府依法不得拒絶，只能道德勸說；如要採行強硬的管控手段，未來必須擬訂新竹縣電子遊戲場業管理自治條例，以落實總量管制。

光明國小家長說，常見電子遊戲場出入分子複雜，而衍生治安疑慮；業者有意申設的地點就位在縣政府、縣議會斜對面，距離光明國小僅約350公尺，孩子容易靠近、受到引誘。這件事今天也引發其他學校的家長關切、詢問。

新竹縣各級學校家長協會理事長楊郡慈說，協會期待縣府延續教育優先的堅持，發揮行政裁量權，在學童步行路段範圍內，都不應該有電子遊戲場等場所出現；未來更進一步透過地方自治法，立法明禁。為此，多個家長會正醞釀發起跨校連署，共同向縣府陳情，希望縣府未來不要核准竹北電子遊戲場申設案。

縣議員邱靖雅說，縣府採總量管制電子遊戲場的做法，說明竹北同意申設案不屬於「增設」，卻似乎是向外界公告：「去年廢止了3家，目前剩下7家，除了竹北一家業者申請，還有2家的額度」。

雖然縣府強調，竹北申設案尚未通過相關審查及取得執照營業，家長們仍擔心恐有其他業者聞風跟進，建請縣府嚴格把關地點是否妥適，而不是只要在商業區、距離學校200公尺以外就同意。

縣府說，新竹縣自1998年前縣長林光華時代開始，以行政管制境內登記營業的電子遊戲場業，以不增設電子遊戲場業為原則，總量管制10家的家數。