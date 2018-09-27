施泰華驟逝接任人選難產 農委會頓失防疫主將

2018-09-27 21:14

〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會防檢局副局長施泰華今（27）日清晨因心臟手術失敗驟然辭世，享壽60歲。目前正值中國非洲豬瘟疫情持續延燒，農委會頓失防疫主將，後續接任人選也面臨難產。

1958年次的施泰華，國立海洋大學食品科學系碩士，台大獸醫學系博士肄業，曾任防檢局新竹分局副分局長、分局長，2014年接任防檢局副局長至今，不但是我國首席獸醫官，也是我國在世界動物衛生組織（OIE）的代表，國內所有動物相關疫情，包括禽流感、口蹄疫、狂犬病以及非洲豬瘟等，都由施泰華主責。

農委會官員指出，預計最快下週討論接替施泰華的人選。但官員表示，施泰華逝世非常突然，而目前防堵非洲豬瘟是當務之急，行政院已邀請農委會於10月17日進行專案報告，需要馬上就能進入狀況，完全沒有交接和學習上手的時間。

該名官員也坦言，目前檯面上並無適當人選，除了基本條件須有獸醫背景，也需要防疫實務經驗，能應對媒體，還要有能力代表台灣前往OIE開會，與各國代表協調國際防疫事務，非常不容易。

官員直指，防檢局局長馮海東專長是植物病蟲害，對動物疫病一竅不通；動物防疫組組長徐榮彬今年5月才自高雄動保處處長調任，中央歷練尚不足；動物檢疫組組長彭明興今年3月底才因酒駕遭到記過和移送法辦，但防疫工作不可無主將，農委會盡快尋覓適當人選。