《刺客教條》組合包錯標3元 遊戲公司認賠！

《刺客教條》Animus組合包今天凌晨竟然只賣3元，引發搶購。之後UBISOFT表示這是內部疏失，但會認賠。（圖擷取自UBISOFT台灣官方線上商店）

2018-09-27 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕今（27）凌晨突然有網友發現，熱銷遊戲《刺客教條》最近推出的多達15版本的「組合包」原價8429元，UBISOFT的線上官方商店竟然標價只要3元！馬上引起一波搶購，隨後商店的標價又變回正常。最新消息指出，Ubisoft決定認賠，當初以3元下單的玩家，交易不會被取消、更改，權益也不會受影響，換言之，有趕上3元下單的民眾，等於現賺8426元！

今天凌晨2點左右，PTT有鄉民爆卦表示《刺客教條》Animus組合包在UBISOFT的台灣官方商店上標價只要3元，引發鄉民暴動瘋搶，直呼「賺到了！」，3元標價約莫維持1個半小時左右又變回原本的8429元，公司也表示這是內部人員的疏失，沒有趕上的鄉民紛紛表示扼腕，外界也都在揣測UBISOFT會如何處理這次事件。

UBISOFT今晚就表示：「感謝台灣玩家對於《刺客教條》系列遊戲的熱烈支持，我們在9月27日凌晨間很快的獲得了為數眾多的玩家粉絲。本次所有透過正常程序完成的線上購物交易將不會被修改、取消或不予承認，玩家的權益將不會受到任何影響。如有進一步問題，歡迎洽詢 Ubisoft 客戶服務，我們將竭誠為你服務。」讓不少玩家直呼UBISOFT認賠的決定「佛心來著！」，多達15種版本的Animus組合包原本要價8429元，趕上3元下單的玩家等於賺了8426元！到現在還是有不少玩家在討論區津津樂道！