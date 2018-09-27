樹仁一街打通通車 紓解桃園後站交通壅塞

市府將桃園區樹仁一街道路拓寬為8米道路，紓解後站交通。（記者謝武雄攝）

2018-09-27 20:57

［記者謝武雄／桃園報導］桃園區樹仁一街從延平路到樹林四街路段全長130米，其中40米道路未打通，成為地方交通瓶頸，經市議員黃景熙爭取後列為開瓶計畫，市府完成土地取得作業，於8月初動工，今天舉行通車儀式，市長鄭文燦表示，樹仁一街打通工程是桃園區第6個完工的瓶頸道路打通工程，通車後將可紓解桃園後站地區交通壅塞情況。

鄭文燦表示，桃園區至今已經完成益壽七街、中埔一街88巷、民富三街、瑞慶路、永順街99巷及樹仁一街等6項瓶頸道路打通工程，可有效打通交通任督二脈，另推動延平路延伸至和平路道路新闢工程，完工後，延平路將成為進入桃園區的主要道路，紓解台4線車潮，徹底改善桃園、八德區後站交通。

鄭文燦說，市府用心推動桃園後站大樹林地區各項建設，包括增設3個滯洪池組成大樹林埤塘生態公園，並配合桃林鐵路雨水下水道工程的分流系統，讓大樹林地區未來不再有淹水問題，也透過桃園鐵路地下化、捷運綠線、延平路延伸至和平路道路新闢工程等建設，讓大樹林地區交通四通八達，未來也會利用台銀土地規劃綜合開發案，設置大型商場、停車場等重要設施。

黃景熙則感謝市府積極推動開瓶計畫，尤其是樹仁一街只有4米寬道路，中間還有40米瓶頸路段未打通，如今樹仁一街拓寬為8米2線道路，將可連接延平路及樹林四街，而配合延平路打通，將來延平路也可以直接銜接大湳交流道，使得大樹林地區交通更加方便。