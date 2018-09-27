台中花博展覽精采 花卉+馬術+美術館珍品

「花之禮讚─四大美術館聯合大展」開箱記者會，今日在國美館舉行。（中市府提供）

2018-09-27 22:45

〔記者黃鐘山／台中報導〕故宮翠玉白菜將至台中花博園區展出，國民黨市議員楊正中今建議擴大花博展覽，請奇美博物館副館長廖婉如促成該館共襄盛舉。市長林佳龍說，市府已邀請故宮、奇美、東京富士美術館在國美館共同舉辦「四館聯展」；會參酌議員建議，促成奇美鎮館之寶知名油畫「皮耶賀·奧古斯特·寇特（Pierre Auguste COT）的黛妮希雅（Dionysia）」參與花博盛事。

市議員楊正中今日於市政總質詢時，關心台中花博展覽內容，建議除邀請到故宮博物院的鎮館之寶翠玉白菜，也建議市長夫人廖婉如身為奇美博物館的副館長，應致力協助奇美加碼參與花博展出。

林佳龍表示，迎接花博，市府除了邀請故宮參與花博，也邀請到東京富士美術館和奇美博物館在國美館共同舉辦「四館聯展」；議員建議奇美的鎮館之寶到台中展覽，市府會努力促成，讓19世紀知名油畫家「皮耶賀·奧古斯特·寇特（Pierre Auguste COT）的黛妮希雅（Dionysia）」油畫參展花博。

市府透過花博，也一併推出花都藝術季，除帶動花卉、農園藝產業，同時也培養市民的美感教育，加上美術館等多元展覽，讓民眾感受藝術的魅力。

他也說，除了藝術展覽，市府更邀請到哈薩克阿拉木圖馬術特技表演團於花博期間表演，也將有馬隊遊行、馬匹騎乘及餵食體驗等多項活動。

文化局表示，「花之禮讚─四大美術館聯合大展」10月6日至明年2月10日，於國美館共同展出台灣在地、華夏、西洋及東洋文化風貌等超過150件藝術品，歡迎民眾屆時參與這場難得的藝術饗宴。