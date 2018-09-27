高雄輕軌二階首輛列車 今公開亮相上線測試

輕軌二階首列車上線測試。（記者葛祐豪翻攝）

2018-09-27 20:44

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄輕軌第二階段首輛列車今天於「C15壽山公園站」首次公開亮相，代理市長許立明表示，高雄輕軌第二階段路網長約13.4公里，今天起於C15壽山公園站進行上線測試，預定明年可通車至C17鼓山區公所站。

高雄環狀輕軌全長22.1公里，共設置37個車站，分兩階段發包施工。第一階段水岸輕軌總長8.7公里，自C1籬仔內站至C14哈瑪星站，由西班牙CAF公司承攬，已於106年9月26日全線通車，至今已服務550萬旅次。

輕軌二階第一列輕軌車輛，已完成上線測試前的整備與檢查，今天開始在一階路線C14哈瑪星站至二階路線C17鼓山區公所站間行車，進行車輛靜態及動態測試，並與號誌、通訊、無線電等系統，做介面測試及系統整合測試。

許立明今天參加測試典禮，他感謝輕軌第二階段統包商中鋼公司，藉由高雄輕軌，逐步厚植國內軌道工業技術與能力。

他稱讚中鋼針對全球輕軌列車市場進行調查，經評估不同廠家的車輛特性及性能表現後，採用法國Alstom公司設計製造的Citadis 305型輕軌車輛，提升充電穩定度，車身重量更輕，更加節能，並採用新型鉸接式轉向架，讓車輛行駛更舒適穩定。

許立明並帶領與會貴賓參觀車廂內部，稱讚車廂所採用的低地板設計，方便乘客上下車，解決月台高度與車輛地板高度不同的困擾。