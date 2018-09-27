張泰山引退後首場公益活動 扮彭祖幫不老棒球募款

「森林王子」張泰山今天當起「一日教練」，傳授不老棒球隊員他最拿手的打擊技巧。（記者陳建志攝）

2018-09-27 19:21

〔記者陳建志／台中報導〕弘道老人基金會6年前成立「不老棒球聯盟」，鼓勵長者打棒球，因缺乏經費今年8月發起「不老棒球，老人球隊應援計劃」希望募集到4百萬經費，但至今僅募到1成，為幫助長輩圓夢，本月23日才正式「引退」的前職棒球星「森林王子」張泰山，今天下午當起「一日教練」，親自帶領長輩暖身，並指導投打、守備動作，還穿起「彭祖體驗」裝備，化身70歲長者和不老球員玩九宮格PK賽，直呼「腰好酸！」，除佩服這些長輩的活力，也呼籲大家踴躍捐款。

弘道老人基金會表示， 2012年起成立「不老棒球聯盟」，鼓勵長者藉由實踐棒球夢的過程健康養老，從一開始僅3隊，到現在聯盟已有15支球隊，為了持續舉辦友誼賽，讓長輩更有動力練習，今年8月9日發起「不老棒球，老人球隊應援計劃」希望募集到4百萬經費，但至今僅募到1成，擔心聯盟無法繼續運作下去。

今天不老棒球「藍興虎」與「福興鷹」舉辦友誼賽，23日才正式「引退」的前職棒球星「森林王子」張泰山，特別到場擔任「一日教練」，以行動支持不老棒球，張泰山除帶著他們做暖身操，還傳授打擊、傳接球的技巧，長輩都說獲益良多。

張泰山今天還穿上弘道基金會特製的「彭祖體驗」裝備，配戴手套、老花眼鏡、駝背背帶與關節約束帶等道具，行動瞬間老化成70歲長者，邊走邊喊：「我腰好酸！、看不清楚」，並和85歲、75歲的的不老隊員玩九宮格 PK 賽，結果10顆球只擊中3顆，讓他直呼真的佩服這些長輩到了這個年紀，還能頂著太陽在球場上接球、馳騁，呼籲年輕人真的要好好保養自己的身體，才不會上了年紀只能往返醫院治療。

張泰山表示，得知這次「老人球隊應援計劃」募款不是很順利，除了擔任一日教練和這些長輩玩在一起，指導他們正確的守備、打擊觀念，更呼籲企業界和有能力的人，大家一起捐款支持，讓長輩能繼續開心打棒球。

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