麥當勞挺台中花博 推出多項專屬優惠

2018-09-27 20:36

〔記者黃鐘山／台中報導〕麥當勞響應台中花博，今日宣布與台中市政府合作，推出「特選那堤買一送一」等專屬優惠。市長林佳龍表示，感謝麥當勞的支持，目前花博特約商店已超過2800家，要讓民眾享有各式優惠，歡迎大家來逛花博，感受台中的美好。

台灣麥當勞今舉辦「麥當勞x台中花博聯合記者會」，公布花博專屬優惠，現場邀請石虎家族演出花博舞，並由林市長、麥當勞叔叔向在場小朋友講述石虎家族的故事，市府經發局長呂曜志、交通局長王義川、台灣麥當勞中區營運部協理朱佩玲等人到場共襄盛舉。

林佳龍表示，台中花博將於今年11月3日至明年4月24日登場，籌備期間，市府為維護瀕臨絕種的石虎棲地及后里馬場文化資產，變更原花博場地，調整為后里、外埔及豐原3個展區，並將石虎作為花博吉祥物，倡導生態環保理念。

他又說，感謝麥當勞支持花博背後傳達的永續理念，並響應花博推出「特選那堤買一送一」、「花博分享盒」、免費索取「石虎家族著色稿」等多元優惠；市府也與超過2800家花博特約商店合作推出各式優惠，讓民眾享好康。

朱佩玲表示，為支持台中花博，特別規劃多項專屬優惠，首先，今年9月起至明年元旦，憑花博入園券、花博卡至大台中地區56家麥當勞，即可享「特選那堤買一送一」優惠，但歡樂送不適用。這56家11月3日至11月30日，餐盤將換上「花博設計襯紙」。

朱佩玲指出，全台麥當勞今年10月24日至明年1月22日，也推出「花博分享盒」，優惠價420元（原價517元），歡樂送不適用。民眾11月3日至11月30日，也可至全台麥當勞免費索取「石虎家族著色稿」，送完為止。

全台310家麥當勞的「童樂故事屋」，11月3日起至11月30日止，將由麥當勞哥哥姐姐免費帶來「石虎家族」的故事給小朋友，提倡與自然和諧共處的花博精神。