為偏鄉弱勢技職孩子架梯！瑞芳高工張文憲 榮獲師鐸獎

瑞芳高工教師張文憲（右）獲蔡英文總統頒發師鐸獎殊榮。（瑞芳高工提供）

2018-09-27 20:49

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市瑞芳高工資訊科教師張文憲奉獻教育界25載，他積極指導學生參與各項全國競賽，認真及投入程度讓學生稱讚「老師好像永遠都不休息」，今天獲蔡英文總統親自頒發師鐸獎表揚，張文憲謙虛地說：「能成就學子，是人生最棒的事情。」

張文憲說，他原本是私立實用技能班學生，在高職時發憤圖強才考取台灣師大工教系，因此深知教育對弱勢技職學子的重要性，「為偏鄉弱勢的技職孩子架起一把梯子，在未來的日子裡，或許他可以直入雲霄、衝上天際、逆轉人生。」是他教學不變的堅持。

張文憲作育英才，許多學生在各行各業都有出色表現，趨勢科技資深工程師李思穎當年在張文憲指導下，獲得全國技職競賽金手獎殊榮，她說：「老師好像永遠都不休息」，學習過程猶如醜小鴨變天鵝，讓她感念至今。

瑞工校長顏龍源說，張文憲指導的選手，在近8年中4度榮獲全國科技校院繁星甄選榜首，帶領的資訊科學子，國立科大錄取人數年年成長。

顏龍源進一步指出，張文憲帶領資訊科全班學子的乙級技術士檢定通過率已連6年達到80％，今年則為92％，而科學展覽、專題製作、技藝競賽更是年年得獎，共累積技藝競賽1銀、5金手、8優勝；科展、專題35件得獎作品，引領瑞工全校專題研究風氣，近10年來瑞工科展、專題、技藝競賽年年獲獎，質與量都持續攀升。

今天有72名獲得師鐸獎的教師，接受總統蔡英文的頒獎，張文憲是今年新北市唯一高職獲獎的老師，他說，瑞芳高工是一個可貴的技職園地，自己只是個平凡的教書匠，在工作崗位上盡本份，因為與一群志同道合、為孩子盡心盡力的老師們共事，同心協力經營教學環境，讓學生重拾學習成就感，能成就學子，是人生最棒的事情。

對於當前技職教育發展，張文憲也提出建言，政府應多重視技職領域，導正重理論輕實作的偏差，技職做中學、學中做的方式，能有效啟迪喜歡實務孩子的學習熱情，獲得更好的學習成就，而且操作能力強，就長遠發展來看，成就不見得比較差。