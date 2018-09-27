志工媽媽團往返90公里伴讀 北門錦湖國小學童好幸福

媽媽志工團陪伴北門錦湖國小學生1年多，校長周志強（左一）說，有志工媽媽陪伴，錦湖孩子很幸福。（記者楊金城攝）

2018-09-27 22:08

〔記者楊金城／台南報導〕12名快樂媽媽組成的課輔志工團，每週四從台南市區往返90公里到北門錦湖國小陪伴學生，志工媽媽各有專長，有的課輔，有的教做點心料理，有的導讀，陪伴偏遠地區學裡快樂學習，養成閱讀習慣和提升自信心，大呼很幸福。

志工團都是志願義務服務，事前還要準備上課內容，但做得很開心，「如果看到小朋友以後拿出來的是書，不再是手機、平板打發時間，那陪伴就成功了！」志工媽媽練步偉說。

媽媽志工團由黃靜微、黃美芬、施慎之、鍾美芳、蔡佳容等人組成，團隊在北門國小陪伴小學生1年後，轉而陪伴錦湖國小，至今也已有1年時間，下學期規劃再新增陪伴北門雙春國小學童。

團員呂寓蘭、吳宗倫說，偏鄉孩子的單親、隔代教養和新住民之子的比率高，最需要人陪伴，團員把學生都視如己出，真心付出只有高興，不覺辛苦。

志工團分成三組，輪流每週四到校陪伴，端出課輔、故事導讀、繪本製作、學手語歌、家庭與人際關係營造、食物料理課都很精彩，像是章魚燒、飯糰、可麗餅製作，讓學生吃得更開心。

錦湖國小校長周志強說，偏鄉孩子缺乏自信心，不善於表達和人際互動，孩子由志工團陪伴1年來，閱讀、學習效能、表達能力和自信心顯著提升，有志工媽媽陪伴，錦湖孩子很幸福。