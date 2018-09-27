超雷旅伴沒錢還想出國 網友勸趕快放生

2018-09-27 19:39

〔即時新聞／綜合報導〕PTT有名女網友抱怨，自己和認識不久的旅伴約好一起去日本滑雪，但旅伴不僅以沒錢付團費為由向她借款，還要自費購買上萬塊的滑雪裝備，讓女網友擔心出國會被旅伴持續借錢。網友建議她帶夠錢就好，不要心軟借出，其他網友表示，乾脆取消行程，出國前就狀況一堆，出國後可能更難搞。

女網友在PTT大吐苦水，說旅伴是自己半年前在滑雪社團認識的朋友，相約今年12月去日本，不過女網友指出，旅伴因籌不出4萬5的團費，要向她借款3萬5；女網友問旅伴「錢不夠的話，要不要明年再去」，旅伴卻回她「妳不陪我去了?那我要找誰陪我去?」，女網友傻眼回嗆沒錢為什麼還要出國後，旅伴才自己籌旅費。

女網友還指出，旅伴不想租滑雪設備，要用11月的薪水購買；女網友質疑，1組設備至少萬元起跳，萬一旅伴花錢買設備，可能會在國外向自己借錢；苦惱之下，向其他網友求助，如果屆時不借旅伴錢，會不會很像壞人。

網友見後紛紛回應「沒錢還敢出國」，有網友要她按照計畫直接出國，如果旅伴有什麼狀況，就請旅伴自己想辦法；也有網友說，出國前就問題一堆了，出國後可能更麻煩，建議女網友趕快打給旅行社退訂行程，再和旅伴斷絕聯繫；女網友最後決定放生旅伴，也順利取消行程。