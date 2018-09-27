台科大赴關山蓋樹屋 整建老屋打造慢活小鎮

台灣科技大學建築系等師生接下關山鎮教會的建案，打造休閒樹屋，搭配生態、休憩等功能，實踐業主兒時夢想。（記者吳柏軒攝）

2018-09-27 21:06

〔記者吳柏軒／關山報導〕台灣科技大學跑到全台人口最少的台東縣關山鎮，推動「i-Villages」城鄉牽手計畫，透過建築系等豐沛師生能量，助當地重建多棟日治時期老屋、幫教會蓋樹屋等，串聯當地觀光、產業等資源，打造出慢活小鎮。

台科大校長廖慶榮表示，與關山的緣分起於3年前，由建築系教授邱韻祥帶領團隊來到當地，看見屋齡近80年的老屋嘉賓旅社快被拆除，決定投入空間改造，成功保住該歷史建物，隨後轉變成長期進駐關山鎮，到處找類似的日治時期遺留的老屋進行整建。

台科大副校長江維華說，建築系傳統喜歡實際操作，這次下鄉也搭配大學USR計畫（大學社會責任實踐），引導師生不只是社會服務志工，更深入提供專業，引導在地參與，結合多方資源與學研新創等，讓偏鄉不再是偏鄉。

台科大團隊表示，同時為了活絡當地觀光，也在關山農會外牆創作3D藝術壁畫，並協助關山建置無障礙坡道，更與在地店家合作，由學生幫忙重新設計招牌等，替小鎮注入年輕世代創新活力。

邱韻祥表示，關山是全台老屋最密集的小鎮，希望透過一棟棟閒置老屋的重建與活化，保留珍貴史料，而學生也能在協助過程中，得到專業技能訓練、實際建案執行，也會從學術角度找尋老屋文化價值，多少貢獻地方建設，未來希望慢慢串起關山老屋觀光資源，打造歷史文化小鎮。

台科大建築系團隊更在今年暑假替當地教會建造樹屋，該樹屋圍繞80樹齡的茄冬樹旁，多層次高低落差設計，讓孩童攀爬嬉戲，更在今年中秋節舉辦聚會，成為民眾喜愛的休閒場所。

關山鎮長戴文達表示，鎮公所掌握的老屋約有20棟，若加上公家機關如警察、鐵路局等的老屋有80到100棟，多是日式宿舍，目前部分老屋尚有遺眷居住，而透過台科大團隊協助改造，未來將目標鎖定在保留較完整的日式建築與早期鎮長官邸等，希望保留完整的歷史文化，還擬與縣政府結合，串聯成台東歷史老屋觀光。

來自菲律賓的台科大建築所碩二生Joan深入研究被評為歷史建物的嘉賓旅館，鑽研室內熱舒適環境調查，了解老屋如何在沒空調的情況下，達到通風、低碳又舒適的設計；而她也很喜歡關山，因天氣與家鄉相似，且關山不少阿美族人，小部分阿美族語跟菲律賓語類似，倍感親切，在鎮上遇到鎮民，大家都很友善，會熱情招手，感到窩心與有趣。

台灣科技大學建築系等師生接下關山鎮教會的建案，打造休閒樹屋，搭配生態、休憩等功能，實踐業主兒時夢想。（記者吳柏軒攝）

台灣科技大學建築系畢業校友與現任學生正在修復關山鎮一棟日式建物，把荒廢無人使用的老屋重新賦予生命。（記者吳柏軒攝）

台東縣關山鎮上被列為歷史建物的「嘉賓旅社」具有建築史料研究價值，台科大建築系教授邱韻祥（左）成功保留，未來盼將其修復，留給世人更多珍貴文史內涵。（記者吳柏軒攝）

台灣科技大學建築系教授邱韻祥，是這次活化台東縣關山鎮老屋的靈魂人物，引導學生與鎮上交流，帶來整建、創新與活力。（記者吳柏軒攝）

來自菲律賓的台科大建築所碩二生Joan深入研究被評為歷史建物的嘉賓旅館，鑽研室內熱舒適環境調查，了解老屋如何在沒空調的情況下，達到通風、低碳又舒適的設計。（記者吳柏軒攝）