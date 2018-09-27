「不為任何異議」…苑裡市場災後清運 攤商拒簽切結書

14日清晨發生大火的苑裡市場災後現況。（記者蔡政珉攝）

2018-09-27 19:42

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕歷史悠久的苗栗縣苑裡鎮公有零售市場，因14日清晨無情惡火，攤位燒掉一半。由40名攤商組成的「苑裡百年老市場災後重建自救會」指出，苑裡鎮公所要求清運需簽切結書，但自救會認為內容侵犯攤商權益，攤商們拒簽，希望鎮公所能面對面溝通。

從火災發生至今，現場仍無法清運殘餘物，「苑裡百年老市場災後重建自救會」表明，公有零售市場主人苑裡鎮公所至今仍未與攤商、自救會面對面溝通，不了解攤商心聲，希望鎮公所可以向攤商說明如何處理災後事宜。

苑裡鎮公所則說，要求攤商簽切結書是為了保障權益，以免屆時清運過程出現財物損失等糾紛。不過，既然攤商要求要面對面討論災後處理事宜，鎮公所可以與攤商當面溝通，但要等到清運作業招標後較適宜，以便交流意見。

至於自救會所希望鎮公所派出小型機具協助受災攤商，鎮公所說，這並非難事，雙方可再討論。

鎮公所發放切結書中載明，首先「由於災後火災鑑定、證據保全程序尚未完備，為避免衛生等……問題，同意鎮公所逕為拆除、清理現場，後續不為任何異議」；另外還有攤商本人已知悉拆除、清理相關責任釐清困難問題，後續不為任何異議。

切結書最後則為，本人（即受災攤商）「含第三人放置於承租攤位……，」本人已清除完畢，並不因後續拆除、清理工作產生之損害、損害擴大為任何請求。

自救會批評，切結書內容只保障公所，要攤商放棄一切權益。公所應該與攤商、自救會等緊密聯繫，討論後續處理步驟，而非只要求攤商聲明「不為任何異議」。