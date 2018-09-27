故宮、奇美、東京富士、國美館大咖級美術館 齊聚台中聯展

2018-09-27 20:24

〔記者蘇孟娟／台中報導〕錯過會後悔！包括故宮、奇美、東京富士、國美館等國內外大咖級美術館，10月起齊聚國美館辦聯展，展出包括故宮收藏的近千年前北宋汝窯、奇美鎮館之寶法國畫家寇特少女畫等精品，規模是中部難得一見的跨館且跨國性聯合大展，讓民眾一次盡覽東西方藝術精品。

台中世界花博11月將登場，國美館特地力邀包括故宮、奇美博物館、東京富士美術館共襄盛舉，規劃「花卉」展題，各推出代表作品參展，從11世紀跨越迄今共168件作品，展現台灣、華夏、日本與西洋等4種不同文化與世界觀。

4館重量級展品今日下午在國美館開箱搶先亮相，包括有距今逾900年歷史的北宋汝窯「青瓷蓮花式溫碗」，另有距今300餘年歷史、首度外展的清乾隆御筆詩經圖「桃夭」篇等。

東京富士美術館則先推出江戶時代浮世繪知名畫家歌川豐國的5聯幅作品「新吉原櫻景」；奇美博物館則推出鎮館之寶之一的法國19世紀學院畫家寇特畫作「黛妮希雅」等；國美館則有包括獲選文化部國寶的林玉山知名作品「蓮池」等搶先亮相。

策展人蕭瓊瑞說，當世界汲營於貿易大戰或軍事競爭之時，台灣卻在默默從事文化工程，這場4館聯展盛會「總統應該要來的」，民眾不看可惜。

國美館指出，4館聯展自10月6日展至明年2月10日，免費參觀。