醫病》中年女師濕疹跟了20年 就醫服藥3個月打敗頑疾

李姓女老師雙腳濕疹患部治療前後的病灶對比。（記者王俊忠翻攝）

2018-09-27 18:41

〔記者王俊忠／台南報導〕40多歲李姓女老師，20年前罹患蜂窩性組織炎，後雖治癒，但皮膚組織破壞種下病根，遇天氣變涼、下雨，舊傷口周邊常出現濕疹紅腫、滲液，就醫服藥3個月終於穩定控制20年來的皮膚頑疾。中醫師提醒，濕疹雖可治癒，但如控制不好，可能再復發，需注意平日預防之道。

這名女老師告訴醫師，患部擦藥膏後會改善，但遇天氣變化又復發，最近2年發作時間越來越長，對生活困擾很大，不僅穿鞋不方便，癢起來也影響睡眠，「擔心這皮膚病會跟一輩子？」。

衛福部台南醫院中醫主治醫師謝淑鳳表示，診斷李老師雙腳病灶呈現紅、熱、腫、溼，但是本人卻怕風怕冷，經中醫望聞問切四診，判斷她體質是氣血兩虛；病灶處則是濕熱型態。因為複雜的證型使得病症經久難癒，要減少復發須從根本改善體質，但氣血一下補得太多，容易化熱、影響皮膚；皮膚紅熱時須用清熱利濕的藥物，但如用太過了，身體更虛，一遇到天氣變化又發病。

謝醫師每週根據病灶的皮膚表現及舌診、脈診變化，調整補氣血和清熱利濕藥物的比例，李老師也很積極配合，過了2週，皮膚滲液明顯減少，癢的情況也改善，治療服藥2個月後，患部不紅、不再癢，皮膚也平滑多了！繼續服藥1個月，病症獲得徹底控制，調理期間也遇到下雨天，皮膚沒有再紅腫發癢，精神體力好多了！

謝淑鳳說，從中醫角度來看，濕疹大致分為濕熱浸淫型、脾虛濕盛型、血虛風燥型，可選用適合的中藥來治療。當然患者本身生活習慣也要配合，如避免熬夜、作息要正常，睡眠充足，不讓免疫力降低，皮膚適度抹無香精的乳液保濕；飲食則要避免油炸、辛辣與燒烤等較刺激性食物，防範復發。