醫病》脖子長腫塊不在意 竟是鼻咽癌4期

2018-09-27 17:22

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名64歲蔡姓男子，今年年初摸到脖子有硬塊不以為意，直到幾個月前參加公司安排的健康檢查，赫然發現頸部硬塊是鼻咽癌，且癌細胞已轉移到多處骨骼，確診為鼻咽癌4期，醫師趕緊安排化療，提醒身體出現異狀不要輕忽，更要定期接受健檢，才能早期發現早期治療。

亞大醫院耳鼻喉部主治醫師黃純惟今天表示，這名患者平時生活作息正常，身體也沒覺得不舒服，只是今年初摸到右頸部有一個硬塊，當時沒多想，直到日前參加公司高階健診，安排脖子觸診時，覺得此腫塊不尋常，經進一步以內視鏡檢查鼻咽部，赫然發現有一個潰爛的腫塊，當天立刻進行切片檢查，確診是鼻咽癌，且經全身性檢查後，發現已轉移到多處骨骼，為鼻咽癌第4期。

黃純惟表示，鼻咽癌男性罹患機率為女性3倍，台灣統計並發現客家族群有較高發生率，一般與EB病毒感染有關，其他包括基因、食用醃製食物都是致病可能原因。

黃純惟指出，鼻咽癌最典型3個症狀，包括鼻涕中有血絲、單側耳朵有悶塞感及頸部出現腫塊，其中有一半以上患者在發現時，都已經出現淋巴轉移，此病症主要以放射線治療為主，若情況較嚴重時，則需合併進行化學治療，在頭頸癌中此治療效果相當顯著。

因該名患者輕忽頸部腫塊異常的狀況，黃純惟提醒，頸部腫塊可分為先天性腫塊、發炎性腫塊和腫瘤性腫塊，先天性通常發生在小孩，是胚胎發育時所殘留的囊腫；發炎性腫塊則多為細菌、病毒引起，常見於青壯年族群；腫瘤性腫塊則可分為良性和惡性，40歲以上民眾，若摸到頸部突然出現腫塊，且摸起來不會痛、偏硬，且持續長大，就要小心是否是惡性腫瘤引起。

黃純惟也提醒，民眾最好養成定期健檢的習慣，才能及早發現身體發出的警訊，早期發現、早期治療。