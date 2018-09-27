愛老師10大理由調查 這項排名第一！

慶祝教師節，國立暨大附中敬師活動舉辦「愛老師的10大理由」大調查。（暨大附中提供）

2018-09-27 17:05

〔記者佟振國／南投報導〕明天就是928教師節，南投縣國立暨大附中今提前舉行敬師活動，其中「愛要大聲PO」向全校同學徵求愛老師的10大理由，雖然收集回來的意見百百款，但「溫柔、有耐心、默默付出」的「佛系教師」仍受最多學生青睞，但在無私付出背後，也盼學生能說聲「老師，您辛苦了！」

暨大附中校長張正彥表示，迎接一年一度教師節，學校訂本週為敬師週，推出一系列敬師活動，能夠表現出尊重及不忘師恩為出發點，活動包括「謝謝我的老師」，由學生會剪輯全校教師群像影片公開播映，並且在教學大樓掛上有感謝師恩字句的布條，並為每位老師獻花謝師恩。

今天也舉辦「愛要大聲PO」之「愛老師的10大理由」大調查，請全校同學表達意見，收集回來的意見百百款，除了看見年輕學子的創意，一窺其心思喜好，校方也整理出10大理由，看看哪種老師最有「學生緣」。

老師們指出，往年都是讓學生直接向老師致感謝詞，此次透過這種方式，能夠讓學生勇敢說出真情告白，瞭解學生的想法以後，老師未來在教學上也可以嘗試在其中取得平衡，更能適合學生的需要。愛老師的10大理由排名如下：

1、溫柔、有耐心、默默付出。

2、有原則跟底線。

3、願意聆聽學生的想法。

4、公平。

5、教學方式活潑。

6、囉嗦，但讓我們成長。

7、有責任。

8、人生經驗寶貴分享。

9、永遠站在我們這邊。

10、愛您，不需要理由。