台北白晝之夜10/6登場 飯店加碼延長營業時間

2018-09-27 17:08

〔記者蕭玗欣／台北報導〕每年吸引約20萬民眾共襄盛舉的「台北白晝之夜」獲得廣大夜貓族響應，今年邁入第3年；台北晶華飯店今天表示，為響應活動，將在10月6日延長館內最受歡迎的自助餐廳「栢麗廳」的營業時間，自晚間10點至凌晨1點、加碼推出「Brasserie 夜貓子場」，每人只要1000元。

台北白晝之夜靈感來自於2002年創始於法國巴黎的「白晝之夜（Nuit Blanche）」，活動初衷是想提供市民一處親近當代藝術的空間，在此同歡的同時、進而以全新的視野角度認識自己居住的城市，活動自2016年起開始舉辦，以充滿特色風格的藝文活動，讓市民探索夜晚台北的各種魅力。

「2018台北白晝之夜」將在10月6日晚上6點至10月7日早上6點登場，今年特別選定台北最有故事性的街道--中山北路一段至三段，以圓山周邊和南西商圈為兩大活動範圍，預計將呈現將有近70場演出、與40多處的夜間裝置藝術活動。

晶華酒店表示，中山北路濃縮大台北各時期的繁華，從日本時期的官方大道、美軍駐台時的娛樂貿易，到今日移工的多元文化，還有代表台灣經濟力的飯店業、金融業、婚紗業、資訊業等等，都在這條街道上留下了足跡，而位居此街道的中心地標，即是廣受海內外政商名流喜愛的台北晶華酒店。

位於台北晶華酒店一樓的栢麗廳，是國內唯一一家曾被美國有線電視網CNN報導推薦的自助美饌，更因為年營業額超過3億、享有「天下第一廳」的美譽。為響應「2018台北白晝之夜」活動的到來，今年主廚團隊匯集日、韓、川、粵、美、義式等上百道佳餚及海鮮，邀請民眾一同在週末享受另類台北之夜。