樹齡500年盆栽五葉松 這裡看得到「閃電」

這棵盆栽五葉松據稱樹齡500年，名為「閃電」。（記者張菁雅攝）

2018-09-27 16:53

〔記者張菁雅／台中報導〕五葉松是台中市樹，台中市政府邀請中華松樹盆栽協會今日起至10月11日，在台灣大道市政大樓展出102件五葉松精選盆栽作品。其中，樹齡據稱達500年的「閃電」五葉松，造型獨特，成為展覽焦點。

「台中市樹五葉松展覽」由台中市農業局與和平區公所主辦，邀請中華松樹盆栽協會展出102件五葉松精選盆栽作品，平均樹齡達上百歲，每件作品都經由會員數十年悉心栽培，樹形千姿百態，葉性好，葉色翠綠，呈現出大自然的縮影。

現場特別展示樹齡據稱達500年樹齡的「閃電」五葉松，是五葉松迷的夢幻逸品。還有一件獲得總冠軍的五葉松盆栽，造型優美，也吸引民眾駐足欣賞。

市府副祕書長郭坤明表示，一花一樹都是一個大自然，舉辦五葉松盆栽展覽和花博都是相同目的，就是要將大自然元素，納入市民的生活與文化中，因而觸發美的覺醒，潛移默化出不同的生活氣質。

農業局指出，五葉松為台灣原生特有種，生長於懸崖峭壁或土壤貧瘠環境，分佈於和平、東勢海拔500公尺以上的山區，和平區松鶴及裡冷部落為五葉松原生種發源地，在谷關地區更有一株五葉松千年神木，五葉松也象徵堅忍不拔、威武不屈的精神。