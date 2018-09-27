台南下營4寶 下月13日鵝肉大餐即起開放預訂

2018-09-27 17:50

〔記者楊金城／台南報導〕2018下營農情產業文化節10月13日將在下營上帝廟停車場登場，今年特別推出「農情饗宴鵝肉料理大餐」，只開放50桌預訂，每桌優惠價5千元，要訂要快。

下營有四寶「鵝肉、黑豆、蠶絲、文旦」，其中下營文旦又奪下今年台南市文旦大賽冠軍，下營農情產業文化節由下營區公所主辦，下營區農會、下營商圈文化觀光促進會等合辦，行銷下營四寶。

今天為下營農情產業文化節宣傳，當天有小農農產品展售會外，下營區農會理事長陳錄星宣布說，配合下營農情產業文化節，農會明星產品蠶絲被、黑豆等相關產品在10月9日到10月16日打8折販售。

活動當天也有鵝肉冬粉300碗品嘗活動，只要捐贈5張發票即可免費兌換1碗，受歡迎的下營人文采風觀光巴士則在10月13日上午9點從上帝廟出發，分3梯次、每梯次20人，帶遊客參觀輾米廠體驗飯糰DIY製作、大屯彩繪村美麗農村風貌與下營農會展覽館、海墘本家，玩累了，還有按摩體驗，公所報名電話6892104轉160。

下營區長姜家彬說，鵝肉大餐有黃金燒鵝、蓮香鵝肉米糕、鵝皇蟹將鍋、鵝掌煲草蝦等10道菜，現在鵝肉漲價，當天又聘名廚掌廚，1桌5千元很划算，訂桌專線6897482、6892104轉180。

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