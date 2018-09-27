教節前夕 嘉縣三興國小學生拍微電影奉茶搥背獻六賀禮

2018-09-27 17:47

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣民雄鄉三興國小9月27日（教師節前夕）舉行品格力有讚的教師節謝師活動，全校154位學生向在場老師與校護阿姨獻上6項賀禮。

其中第2賀禮「老師謝謝您-自製微電影｣，由訓導組長曾定騰編導，指導全校學生用戲劇詮釋感謝老師教導知識、做人與忍受頑皮，並深情唱出老師謝謝您；第4賀禮「老師請坐下-奉茶搥背我願意｣，邀請每一位老師坐下，由孩子端上清香茶品潤喉，並輕槌雙肩紓壓；第5賀禮「無言的愛-擁抱老師｣，讓所有孩子擁抱每一位在場的老師。

校長楊登閎指出，自105學年推動「三興驚艷｣課程以來，三興團隊一直積極推動校本「品格力有讚｣課程創新，因此在107學年度教師節前規劃以上教師賀禮，希望全校孩子能在校本課程中，「自發」表現對老師的愛，且和老師「互動」中展現品格力的美。

規劃與編導全場活動的曾定騰表示，很高興能看見今年所有小朋友都能主動勇敢完成拍攝微電影、奉茶搥背、書寫卡片、說出對老師的愛以及擁抱鼓勵老師。

第一年參加的林家華老師說，以前知道有教師節活動，但是沒想到學校辦的活動真的很窩心，三興的孩子很樂意表現對老師的祝福與愛。

校護劉佳玫稱讚這次活動辦得很用心，看到三興的學生懂得表達對老師的愛，真替所有的孩子高興。