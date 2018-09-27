汰換舊燈具最高補助一半 竹市3年投入1.5億元

新竹市政府與經濟部能源局推動節能省電計劃，推出汰換舊燈具和智慧節能設備，3年會投入1.5億元，包括住戶大樓或服務業和一般商家都可申請，更有早鳥申請優惠獎勵金。（記者洪美秀攝）

2018-09-27 16:42

［記者洪美秀／新竹報導］不管是住家大樓或是管委會停車場燈具，都可獲補助汰舊換新，最高補助一半。新竹市府與經濟部推動住商節電行動計畫，今天宣布即日起3年內投入1.5億元，補助住商服務業汰換老舊設備，最高補助一半，市府更加碼提高誘因，祭出早鳥可優惠2萬元獎勵金，市長林智堅鼓勵住商大樓用「汰」度決定地球的未來，為節能盡一份心力。

林智堅說，市府響應經濟部能源局的「住商節電行動計畫」，已成功爭取3年內共1.5億元經費，將用來補助市民汰換燈具、冷氣及節能智慧系統建置，最高補助比例達二分之一。以大樓居民為例，地下停車場有許多燈具，若想更新為LED燈，常受制於住戶得自掏腰包而止步，如今政府提供補助誘因，將有助於住戶取得共識，一起響應節電。

經濟部能源局副局長李君禮也說，台灣能源使用及供應情形有98%能源依賴進口，自產能源僅2%，節約能源很重要，而提高用電設備效率，將老舊設備汰換為較新機具，能在不降低生活水準前提下，達到節約用電效果。

市府產發處長吳甲天說，「汰」度有兩層意義，一層是汰換老舊耗能設備的程度，另一個則是立志節能減碳措施的態度。而汰換老舊設備最大好處是電費減少、能源使用效率高，汰換燈具還可減少缺電、停電危機。

吳甲天說，市民買燈具、冷氣，政府幫你出一半。這項補助計畫8月底已公告，可追溯到今年元月起，對象包括服務業、集合式住宅如室內停車場、辦公大樓、政府機關及學校等，將針對無風管空氣調節機每kW補助2500元、辦公室及營業場所老舊照明燈具每具最高補助750元、室內停車場智慧照明每盞最高補助300元、能源管理系統中型與大型申請案分別最高補助15萬元、100萬元設置費用，補助比例達該汰換設備經費的二分之一。

以10坪商業空間所需冷氣耗能約為6.6kW計，汰換補助金額約1萬6500元，一年可省下至少5000元電費；另汰換老舊T8/T9照明燈具為LED燈具，可節省一半以上用電量，補助金額加上節省的電費，1年即可回本。

只要11月底前申請、且申請補助金額20萬元，就可獲早鳥優惠獎勵金2萬元，可電洽：03-521-6121轉298。