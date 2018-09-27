綺綺沒撐過最後一次手術 主治醫師：心臟病情複雜中的複雜

10歲的綺綺生前最喜歡畫恐龍，如今恐龍貼圖圓夢上市，延續小女孩的愛。（圖擷取自施景中臉書）

2018-09-27 16:24

〔記者吳亮儀／台北報導〕台大婦產科醫師施景中在臉書分享患有複雜先天心臟病女童「綺綺」的故事，引發許多回響。「綺綺」的主治醫師、台大醫院小兒心臟科陳俊安下午受訪時指出，很遺憾「綺綺」沒撐過最後一次心臟手術、左心室的功能沒法恢復。

「綺綺」家屬同意由心臟病兒童基金會代為說明，今天下午在台大兒童醫院由陳俊安說明病情，他說，「綺綺」一共接受過4次心臟手術，還有一些心導管和內科治療，因為複雜先天心臟病需要長期追蹤。

基金會指出，在台灣每1000個新生兒當中，就有13個有先天性心臟病，然而可能還是有5％到10％的病童來不及長大，就因為心臟病而提早離開。

「綺綺」的心臟病是一種複雜的先天性心臟病，稱作右心室雙出口合併肺動脈瓣閉鎖與雙側肺動脈發育不良，當時一出生氧氣濃度就很低，她在不到一歲的時候就陸續做過兩次外科手術來改進血氧濃度。

雖然小時候經歷過幾次手術後能正常上學，但陳俊安說，其實還是要將心臟做好最後手術然隨著她體型的成長，心臟負擔會越來越大。

陳俊安說，「綺綺」左心天生就比較小，且肺動脈發育也不盡理想，因此外科手術修補的策略面臨到兩難的困境，是做單一心室手術會因肺動脈發育差而失敗，做雙心室循環手術卻會因左心室不夠大而失敗。

最後家屬與醫療團隊達成共識，在「綺綺」10歲時進做了雙心室手術。很不幸地結果並不好。

陳俊安說，可以體會「綺綺」的家屬把LINE貼圖所得捐贈基金會的用意，就是希望全台灣患有心臟病的孩子與家屬不要放棄希望，並希望有更多人來關心這群孩子、也讓關心這群孩子的心臟病兒童基金會能持續照顧更多需要的人。

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