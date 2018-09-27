麻園頭溪舊溝渠困住魚群 中市水利局拆除

烏日麻園頭溪舊溝渠會困住魚群，在市議員陳世凱的協調下，市府水利局已將溝渠拆除。（記者蘇金鳳攝）

2018-09-27 16:20

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市烏日麻園頭溪兩側，早先因灌溉農田的需求而設置灌溉溝渠，但近年因農地減少灌溉溝渠也失去作用，但每當大雨過後總有大量魚群困於溝渠內而死亡，散發惡臭並滋生蚊蟲，在住戶的反映下，市府水利局已將溝渠拆除，避免再有魚群困內致死情形。

麻園頭溪為台中市區4條河川之一，與綠川、梅川、柳川並列，而位於烏日區九德里內的麻園頭溪溪濱公園，更是當地居民們平日休閒散步的好去處。

不過，麻園頭溪早期因灌溉需求，在兩側設置的灌溉溝渠，但因灌溉用水因農地減少，功能不再，而溝渠竟成為困住魚群的大網，當大雨過後河水退去，總有大量魚群困於溝渠內而死亡，炎熱的天氣讓導致魚屍散發惡臭並滋生蚊蟲，嚴重影響當地居民生活。

有住戶表示，原先麻園頭溪溪濱公園為全家人休憩散步的好去處，然每到夏天總是有許多蚊蟲孳生，且大雨過後的臭味更是令人難以接近，現在都不會過去那裡散步了。

市議員陳世凱的服務團隊陳美香表示，現在的人住在都市內很難得可以在家裡附近就有河川、公園可以運動，因此麻園頭溪的河道整治對居民而言是一件非常重要的事，因為整治完後乾淨的河道不僅可以讓當地居民休憩，也是現在住都市的居民極為重要的綠地場所。

陳世凱表示，他在接獲陳情後，除了進行會勘後，與水利局進行多次協調後，終於將灌溉溝渠拆除。