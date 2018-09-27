高雄13日晚切換軌道 台鐵17列次停駛或截短行駛

2018-09-27 16:15

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部鐵道局預定於10月13日晚間至14日清晨，辦理高雄鐵路地下化計畫軌道切換工程，台鐵局表示，施工期間將有17列次受影響，會停駛、截短行駛；切換施工時，若有部分列車延誤，台鐵局將加強播音並公告週知，請旅客見諒並多注意車站廣播。

受施工影響停駛列車包含10月13日330次潮州－新左營自強號、3038次屏東－新左營區間快車、3037次新左營－潮州區間快車。當日另有3277次后里－潮州、3271次民雄－潮州區間車，只行駛至新左營，新左營－潮州停駛；3292次潮州－台南區間車，只開行潮州－九曲堂。

10月13日跨14日受影響列車包含145次七堵－潮州、149次基隆－潮州、181次花蓮－台中－潮州自強號，3列車都只行駛至新左營。3281次善化－潮州、3287次后里－潮州區間車，也都只行駛至新左營；3294次潮州－台南、3296次潮州－新左營區間車，都只行駛至九曲堂。

10月14日受影響列車則有333次新左營－台東自強號，新左營－屏東區間停駛；3105次新左營－潮州區間車，新左營－九曲堂間停駛；3122次屏東－嘉義區間車，屏東－新左營區間停駛；3128次潮州－后里區間車，九曲堂－后里間停駛。