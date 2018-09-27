義務照顧惹來罵名 家屬盼社會局協助安置老婦

2018-09-27 17:21

〔記者歐素美／台中報導〕東勢區劉姓婦人因車禍及跌倒，長期臥床，加上兒女棄養，由弟弟協助照顧，因弟弟去年剛動換心手術，弟媳也因小兒麻痺手腳不便，1個多月前請來遠房表姐協助照顧，不料，表姐疑因過勞，情緒管控不佳，不滿劉婦自拔氣切管等而動手折劉婦手指及疑似呼巴掌等，影片被po上網，弟媳表示，表姐是義務幫忙，沒想到卻惹來罵名，很對不起表姐，家屬並希望社會局能藉此將劉婦送往安養院安置，解除家人負擔。

臉書爆廢公社今天PO出兩段影片，只見影片中一名婦人對著坐在輪椅上、行動不便，說話也不清楚的老婦人大聲斥喝，並動手呼老婦人巴掌，甚至用力掰老婦人的手，還以膠帶貼老婦人的嘴吧，以客語飆罵。影片一出引來網友議論，質疑行動不便的老婦人受虐，社會局也介入關心。

被打的老婦人姓劉，今年67歲。打人的則是劉婦弟媳的遠房表姐。家屬表示，劉婦因離婚，3名子女棄養不顧，弟弟才接到家中同住，不料，劉婦於103年車禍開刀，今年又不慎跌倒造成腦部缺氧，動了開腦手術及氣切，之前家裡請來外勞照顧，因外勞照顧不好，弟弟因去年動了換心手術，經常進出醫院，弟媳也因小兒麻痺，手腳不便，無法照顧，才由弟媳請來曾任醫院護理師的遠房表姐協助照顧。

表姐說，劉婦因躁動常會自己拔掉氣切管等，她才用力制止，這一個多月來都是義務幫忙，自己也過勞累到送急診。不料，影片被po網，惹來罵名，覺得自己很不值得。

弟媳則說，媒體報導後，她去買菜都被人指指點點，大家只看到表面，卻不知照顧者的心酸，她和丈夫行動不方便，還要照顧姐姐，全家只靠兒子工作支撐，大家都很累，好不容易表姐來義務幫忙，卻惹來罵名，覺得很對不起表姐。

劉男夫婦及表姐都說，希望社會局藉此機會，將劉婦安置到安養中心，讓家人可以喘口氣，或找出劉婦子女出來負責照顧。