風災後搶救大阪觀光 日航、樂桃「流血」促銷

2018-09-27 16:29

〔記者陳宜加／台北報導〕日本大阪關西機場從燕子颱風破壞中復原，由於大阪已進入賞楓季，為協助當地觀光及早復甦，日本航空10月至12月推出「大阪振興特Ｏ艙」，來回機票價格打7折；以關西機場為基地的樂桃航空，今起也祭出促銷，大阪單程1280元。

關西機場遭燕子颱風破壞，關閉17天後，9月21日恢復營運。據日媒調查，平均每天約2萬名旅客取消行程，若以去年人均消費2.6萬元估算，觀光損失超過88.5億元。相關產業加強行銷，盼秋冬旺季吸引旅客回流。

日航宣布，10月1日起推出「大阪振興特Ｏ艙」，全球飛往大阪的航班來回機票最低打7折，台北─大阪航線平日原價約1.2萬元、旺季更上看1.7萬元，優惠省下3000多元；但旅客仍須支付燃油附加費與機場稅。

日航台灣分公司總務部總括經理吳昌齡表示，風災影響大阪觀光，目前仍在復甦中，日航全球飛往大阪航線均降價，雖「流血價」將減少營收，但希望旅客到關西地區，協助當地觀光產業及早復甦，恢復盛況。

他指出，「大阪振興特Ｏ艙」為經濟艙座位，旅客須於10月31日前開票，出發日期自10月1日起至今年12月15日。大阪9月已進入賞楓季，12月前台灣旅客詢問度高，目前日航每天2班大阪航班，座位數共近300個。

以關西機場為基地的樂桃航空也宣布，從燕子颱風破壞中復原，感念台灣是樂桃最重要的海外航點，秉持服務初衷，今天起祭出促銷。台北─札幌1880元、仙台1880元、東京1400元、大阪1280元、沖繩880元起；另外，高雄─大阪1280元起、高雄─沖繩1080元起。

樂桃指出，促銷期間僅有3天、今起至9月29日午夜12點；適用出發時間為今年10月9日起至明年3月30日。

樂桃執行董事井上慎一表示，樂桃從台灣出發飛往日本已有7條航線，目前每週共56個航班，為讓日本旅客更認識台灣，樂桃最新一期免費刊物《PEACH LIVE》也以「台北」為主題，深入介紹在地旅遊資訊。