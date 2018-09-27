彩虹欄杆挨轟「消滅老街」 祈堂老街彩繪戶這麼說...

彩繪的住戶張傳益說，當初是因為欄杆老舊腐朽，自發性上漆保護。（記者林欣漢攝）

2018-09-27 16:05

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市金瓜石祈堂老街彩虹欄杆爆紅，引發網友熱議，有人認為是在「消滅老街」，彩繪的住戶張傳益覺得此話過重了，現在變得更鮮豔、活潑，觀光客也明顯增加。

張傳益就住在祈堂老街彩虹欄杆旁，2年前退休返鄉，看到欄杆腐朽乏人維護，他主動去買保護漆來保養，剛好鄰居要翻修老屋牆面，也用油漆重新彩繪，是彩虹欄杆的由來。

張傳益說，去年暑假、今年4月都有重新上漆，油漆都是自費，花了3、4000元，瑞芳區公所、黃金博物館後來有來會勘，都覺得沒有問題。

當地鍾姓住戶說，以前赤腳、現在穿鞋，很多東西都隨著時代進步有所改變，現在觀光客有增加，大多持肯定態度。在地商家白帶魚阿嬤也說，觀光客明顯變多，很多人來拍照，大家都說彩虹欄杆好美，詢問在哪裡，還有MV、紀錄片來拍攝。

不過也有遊客認為，以前金瓜石的味道樸實，現在跟九份一樣商業化，很多地方也都改變了，比較贊成維持原本古色古香的面貌。有遊客指出，不單純是欄杆而是整體的問題，政府也要介入輔導，像日本一樣先建立基礎大方向共識。

金瓜石祈堂老街彩虹欄杆。（記者林欣漢攝）