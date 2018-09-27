台中烏日九德里被追上 西屯惠來里成全市人口數最多里

台中市烏日九德里被追上，西屯惠來里成為全市最多人口數的里。（記者蘇金鳳攝）

2018-09-27 15:23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市那一里人口數最多？許多烏日人一直都認為是九德里是台中市人口數、甚至是全國人口數最多的里，但根據民政局截至七月的統計，台中市人口數最多的里是西屯的惠來里、其次是北屯的水景里，第三名才是烏日的九德里。

根據民政局的統計，西屯區的惠來里人口數為17705人，北屯水景里為16587人，烏日區九德里的人口數為16226人，因此惠來里是全國人口數最多里。

事實上，100年縣市合併，九德里的人口數為15759人，而當年的惠來里只有12252人，但到了106年，九德里的人口數只有16310人，只成長500多人，但惠來里已增加到17364人，增加了5千多人，人口數大幅成長。

有民政人員分析，可能九德里在台中縣時代及縣市合併初期，是全縣或者是全市人口數最多的里，因此很多烏日人都一直認為九德里是全市人口數最多的里，甚至有人還認為是全國人口數最多的里。

然而，根據民政局截至七月統計數，九德里已非第一名，而且排名第三，有些烏日人對此現象，還感到有點訝異。

一位土生土長的林姓烏日人表示，得知九德里竟然成為第三名，感到訝異，但他表示，九德里發展有侷限性，但惠來里都市道路的規劃較好，也是新社區，而且很多百貨公司，市政府也在惠來里，惠來里同時也有部份地區是七期，人口數比九德里多也是環境使然。

烏日區長林峰輝表示，烏日人的印象可能一直都停留在縣市合併前，九德里是台中縣人口第一多的里，在於靠近當時的台中市，交通很方便，而且有相當多的集合大樓，因此成為當時台中縣人口最多的里，目前還是維持原縣區人口數最多的里。