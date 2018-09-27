新北1萬3000戶租屋族 明年起每月補助4000元

2018-09-27 15:06

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市今年住宅補貼受理截止，總申請案逾1萬8000件，其中租金補貼為1萬6595件，約1萬3000件可獲得補貼，預計年底完成資料審查，2019年1月底開始核發補助，每戶每月最高領取4000元，減輕租屋負擔。

城鄉發展局住宅發展科長鄭健志表示，住宅補貼分為購屋貸款利息補貼、房屋修繕利息補貼與租金補貼，今年申請件數分別為1498件、257件與1萬6595件，可以獲得補貼的件數分別為803件、257件與1萬3000件。

鄭健志指出，租金補貼為全國統一制度，中央補助7成，地方自籌3成，今年總預算約6.24億元，每年每戶最高補助4000元，目前進行申請案資料審核，預計12月底完成審查，明年1月底核發補助，將以公文及簡訊通知審查結果，若10月至11月間收到電話或公文通知補件者，應盡速補正，以免影響權益。

另外，新北市政府開辦捷運青年住宅租金補貼，預計於10月下旬開始申請，每月補貼2400元，申請條件包括18歲以上、未滿40歲的單身或新婚或育有未滿7歲子女者，在新北市設籍或就學、就業，家庭成員在台北市、基隆市、桃園市與新北市均無自有住宅，家庭年收入需低於118萬元，且每人每月平均收入須低於5萬348元，租屋行政區在捷運、火車或先導公車經過的22行政區可獲補貼（三芝、石門、金山、萬里、八里、烏來與坪林除外）。