20年精釀陳紹加大師書畫瓶身 限量南投縣酒更經典

2018-09-27 14:58

〔記者佟振國／南投報導〕為推廣南投縣各地產業特色，埔里鎮又以生產紹興酒聞名，縣府去年與台灣菸酒公司埔里酒廠合作共推「南投縣酒」，歷經近1年籌劃，以最頂級的20年精釀陳紹，並邀請書畫大師李轂摩親為瓶身彩繪題字，首批限量1500瓶今天正式發表，縣長林明溱也親自為縣酒宣傳，強調好酒搭配大師書畫加持更添藝術價值，慢半拍就買不到！

埔里酒廠建於日治時期，今年已有101年歷史，以生產紹興酒、清酒聞名，日治時期的天皇御用貢酒「萬壽酒」，到終戰後國民政府國宴指定用酒「介壽紹興酒」，民眾一看到紹興酒就想到埔里酒廠，但1999年921大地震及隔年大火重創埔里酒廠，當時員工冒死搶救前幾年生產、裝甕的紹興酒，熟成恰好滿20年，成為頂級佳釀。

為推廣各鄉鎮市特色產業，縣府去年指定埔里酒廠紹興酒作為「南投縣酒」，並邀請書畫大師李轂摩為縣酒瓶身彩繪設計，歷經近1年多次修正定案，酒廠今舉行新品首發記者會，首批限量1500瓶正式銷售。

在縣長林明溱、日月潭風景區管理處長洪維新、埔里酒廠廠長連學庸共持木槌進行20年精釀陳紹「南投縣酒」開甕儀式，林明溱表示，除了紹興佳釀，酒瓶是大師李轂摩的書畫創作，也是一件藝術品，讓「南投縣酒」更具文化藝術，未來做為縣府餽贈國內外重要貴賓，民眾也能買來自用收藏，慢半拍就買不到了！

林明溱表示，南投縣各鄉鎮市物產豐富，南投市也有南投酒廠，縣府將持續推廣各地產業特色，推出代表性的農特產品，為南投代言。

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