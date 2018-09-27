亞泥生態園區升級週六開幕 保育類黃裳鳳蝶現蹤迎賓

2018-09-27 15:01

［記者王峻祺／花蓮報導］占地逾1公頃的亞泥生態園區，13年來廣植約200種台灣原生植物、食草植物及蜜源植物，成功復育35種蝴蝶和10種竹節蟲，園區因免費開放，每年平均吸引1萬人次造訪，今年園方升級園區設備，另闢彩蝶廊道等空間，並於週六重新開幕，遊客將有機會和千隻蝴蝶共舞，一賭保育類黃裳鳳蝶的漫飛風采。

位在亞泥花蓮廠正對面的亞泥生態園區，鄰近台8線太魯閣鳳凰林隧道，擁有完整蝴蝶繁衍生態系統，今年啟動整建工程，整修600坪蝴蝶網室、新增蝴蝶採種室，讓幼蟲擁有更豐沛食物，並不受天敵威脅。

園方另也設置彩蝶生態廊道，並將竹節蟲展示區從蝴蝶網室中移出，方便遊客近距離清楚觀察竹節蟲生態，同時聘任知名生態專家藍振峰為顧問，提供專業指導，並前往礦山進行生態調查，蒐集更多本地蝶種，協助繁殖後野放。

亞泥總廠長張志鵬說，亞泥以「還原自然」景觀方式佈置栽植園區，避免過度人工開發，栽種的250種植物中，約200種是台灣原生植物，成功復育出35種蝴蝶，目前園方均提供免費導覽，盼能發揮教育、遊憩及保育功能，讓參訪民眾不需到山上、海邊就能親近自然。

顧問藍振峰說，在戶外的蝴蝶園區，也因廣植港口馬兜鈴，吸引台灣三級保育類蝴蝶「黃裳鳳蝶」棲息產卵，外形鮮豔耀眼的黃裳鳳蝶，是台灣本島蝴蝶種類中體型最大者，前翅長約6.5至9公分，展翅後比手掌還大，相當美麗。

亞泥生態園區今年也新設占地60坪的「節蟲園區」，提供遊客觀察台灣本土及國外竹節蟲生態，10種竹節蟲各具特色，其中受驚嚇會縮成像蠍子的「幽靈竹節蟲」及展翅的泰國「小紅翅竹節蟲」外型十分特別，極具可看性。

亞泥表示，升級後的生態園區將於週六擴大開幕，全區免門票，歡迎國內外遊客、學校及機關團體前往參觀，民眾可事先至亞泥官網預約，或撥打電話（03）8612101轉分機214、218洽詢，廠內將派專人免費接待導覽，參觀時間為每日上午9時至下午5時許。